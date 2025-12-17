Татьяна Мерзлякова: из украинского плена вернулись 58 свердловчан

В 2025 году домой из плена вернулись 58 военнослужащих из Свердловской области, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции. По ее словам, существует вероятность возвращения еще большего числа свердловчан из плена.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мерзлякова рассказала, что аппарат омбудсмена направил 17 писем военнослужащим, содержащим предновогодние поздравления, в следственные изоляторы на территории Украины. Доставку писем осуществляют с помощью Международного красного креста.

По словам омбудсмена, в настоящее время в аппарат не поступало обращений от родственников гражданских жителей украинских территорий, проживающих в Свердловской области, с просьбами об их перемещении в Россию. Все ранее поступившие запросы были удовлетворены, и все граждане вернулись на территорию России, отметила Татьяна Мерзлякова.

Мария Игнатова