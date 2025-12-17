В Дагестане временно закрыли 9 учебных заведений из-за вспышки ОРВИ

В Дагестане за неделю зафиксировали около 3 тыс. случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусами. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что среди заболевших 216 человек заразились гриппом. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

По информации ведомства, рост заболеваемости привел к временному закрытию девяти образовательных учреждений. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, учебный процесс приостанавливается при выявлении более 20 отсутствующих по болезни учеников в одном классе.

Константин Соловьев