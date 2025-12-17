Хуснуллин: стратегию развития стройотрасли России актуализируют к 2026 году

Стратегию развития строительной отрасли России актуализируют. Обновленную версию внесут в правительство в 2026 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас появились воссоединенные территории. Есть вопросы, связанные с новыми технологиями стройматериалов»,— уточнил господин Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил, что актуализация стратегии развития стройотрасли может закончиться в первом квартале 2026 года. В конце ноября Марат Хуснуллин сообщил, что объем ввода жилья в России в 2025 году составит не менее 105 млн кв. м, хотя в прошлом году было введено 107 млн кв. м. Он уточнял, что отрасль удается поддерживать благодаря ранее выданным разрешениям на строительство, но в будущем ситуация может ухудшиться.

