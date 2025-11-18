В октябре ввод жилья вышел в плюс

В январе—октябре 2025 года объем ввода жилья в России снизился на 4,6% в годовом выражении — до 83,6 млн кв. м, сообщил Росстат. Месячные показатели стали отставать от прошлогодних начиная с апреля — за счет серьезного замедления как в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так и многоквартирных домов. В октябре ситуация несколько улучшилась — впервые с марта этого года фиксируется месячный рост. В эксплуатацию сдано около 7 млн кв. м жилья, что на 9% больше, чем годом ранее.

ИЖС в октябре введено 3,1 млн кв. м, и это на 11,7% выше прошлогоднего октябрьского результата. Несмотря на такой рост, это стало минимальным месячным показателем в 2025 году. По итогам десяти месяцев сегмент, демонстрировавший отрицательную динамику с марта, остался в «минусе»: за январь—октябрь сдано 55,5 млн кв. м, что на 4,5% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Впервые с июня в октябре «в плюс» вышел и сектор многоквартирных домов — введено 3,9 млн кв. м (рост на 3% год к году). Примечательно, что в октябре объем ввода многоквартирных домов впервые с начала года превзошел объем сдачи ИЖС. За январь—октябрь застройщики ввели 28,1 млн кв. м, что на 4,6% ниже прошлогодних значений.

По прогнозам Минстроя, ввод жилья по итогам 2025 года может составить 100–102 млн кв. м, из которых чуть больше половины будет обеспечено ИЖС. В секторе многоквартирного жилья беспокойство властей пока вызывает лишь перспектива 2027–2028 годов — в связи с рисками сокращения объемов ввода из-за снижения темпов запуска новых проектов на фоне низкого спроса.

Запуск проектов, впрочем, уже несколько восстанавливается. Всего за январь—октябрь, по данным ДОМ.РФ, на рынок выведено 33,1 млн кв. м проектов. Это на 15% меньше, чем годом ранее, однако с середины года отставание постепенно сокращалось. В октябре, по оценкам аналитиков, застройщики запустили 4,7 млн кв. м новых проектов (рост на 2% год к году), что стало самым большим объемом с марта 2024 года. Это происходит на фоне некоторого восстановления темпов ипотечного кредитования, которое наблюдается с середины года. Если в августе—сентябре выдача ипотеки лишь в денежном выражении превысила уровень прошлого года, то в октябре она продемонстрировала рост и по количеству (105 тыс. кредитов, плюс 10% в годовом выражении), и по объему (481 млрд руб., рост на 31%). Всего за январь—октябрь выдано 695,2 тыс. кредитов (минус 40% год к году) на 3,1 трлн руб. (минус 28%).

Евгения Крючкова