Хуснуллин предупредил о тревожных перспективах строительства жилья в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что объем ввода жилья в России в 2025 году составит не менее 105 млн кв. м, хотя в прошлом году было введено107 млн кв. м. Он отметил, что текущий год отрасль удается поддерживать благодаря ранее выданным разрешениям на строительство, но в будущем ситуация может ухудшиться.

«Разрешений на строительство новых объектов выдано на 22% меньше, чем в предыдущие годы»,— сказал господин Хуснуллин на форуме DomClick Digital Forum (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что «примерно 25% из уже выданных разрешений не реализуются». Если меры для поддержки рынка не будут приняты, «он может начать стагнировать», добавил вице-премьер.

Марат Хуснуллин сообщил, что население ежегодно инвестирует 16 трлн руб. в строительство. Он убежден в том, что власти должны «создать условия надежности вложения» и принять меры для того, чтобы «вот этот позитивный тренд, который у нас есть по вводу жилья ... чтобы он у нас продолжался».