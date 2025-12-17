Хуснуллин: доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его оценкам, объем предложений на рынке может упасть в 2028–2029 годах.

«Мы все ждем снижения ставки, потому что доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума,— сказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).— Когда падает предложение, растет цена. Мы очень ждем этого решения, надеемся, что оно будет позитивным для страны». Заседание Центробанка по ключевой ставке пройдет 19 декабря.

Марат Хуснуллин заявил о необходимости регулировать на уровне регионов отсрочки ввода жилья. «Если застройщики не смогут платить штрафные санкции, соответственно, есть риски банкротства и недостройки домов»,— добавил он.

По данным ЦБ, в октябре российские банки выдали 106 тыс. ипотечных кредитов на сумму 489,6 млрд руб. Сумма на 21% больше месяц к месяцу и на 33% больше год к году. По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, объемы выдачи ипотеки с начала года снизились на 21%.

