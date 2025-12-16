К доступности жилья подбирают ключи

На заседании совета законодателей парламентарии и представители исполнительной власти обсудили ситуацию на рынке жилищного строительства. Минстрой по итогам этого года ждет ввода жилья в объеме не менее 103 млн кв. м, что будет на 4,5% ниже уровня 2024 года. Сейчас ведомство ищет способы поддержки снизившегося спроса на квадратные метры: за счет «расшивки» ограничений, сдерживающих индивидуальное строительство, донастройки льготных ипотечных программ, а также через снижение себестоимости строек — например, путем возврата к господдержке возведения социальной инфраструктуры.

По итогам 2025 года ввод жилья в России составит не менее 103 млн кв. м, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на состоявшемся во вторник, 16 декабря, заседании совета законодателей. Такой показатель будет на 4,5% ниже прошлогоднего значения (107,8 млн кв. м). Пока же за январь—ноябрь, по данным Росстата, введено 91,5 млн кв. м жилья, на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Отдельно в ноябре при этом наблюдается рост показателя — введено почти 8 млн кв. м (плюс 27% к прошлому ноябрю). Положительная динамика обеспечена прежде всего сектором индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 3,9 млн кв. м (рост на 60%), за 11 месяцев сдано 59,5 млн кв. м ИЖС (минус 1,9% в годовом выражении). Ввод многоквартирного жилья в ноябре также подрос — на 2,6% год к году, до 3,9 млн кв. м. Но в целом за январь—ноябрь этот сектор остался в отрицательной зоне — застройщики сдали в эксплуатацию 32 млн кв. м (минус 3,7%).

Как отметил на заседании Ирек Файзуллин, основным способом приобретения жилья остается ипотека, которую «удалось сохранить только благодаря льготным программам».

Субсидируемые кредиты, по его словам, остаются для граждан практически единственной возможностью улучшить жилищные условия. Их доля в общем объеме жилищного кредитования составляет сейчас 78%. При этом объемы выдачи ипотеки снизились — за январь—ноябрь на 21% к сопоставимому периоду. По итогам года выдача ипотеки ожидается на уровне 4,1 трлн руб. (минус 16,5%).

На этом фоне Минстрой прорабатывает различные варианты модернизации семейной ипотеки под 6%, но конкретных предложений министр на заседании не представил. Свое видение этой темы есть у парламентариев. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко напомнила об идее дифференцировать ставки в зависимости от количества детей, а также выдавать ипотеку в приоритетном порядке именно в регионе проживания семей, чтобы не стимулировать переток населения в крупнейшие агломерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что стоит дифференцировать ставки по регионам — сейчас 50% семейной ипотеки выдаются лишь в пяти субъектах РФ.

Среди иных звучавших на заседании проблем — увеличение стоимости строительства. Как следовало из слов министра, это обусловлено ростом расходов на обслуживание кредитов застройщиков в рамках проектного финансирования (средняя ставка с 2021 года выросла в 3,5 раза), удорожанием материалов, повышением зарплат на фоне дефицита кадров, а также затратами на социальную инфраструктуру. В связи с последним Минстрой планирует с 2027 года перезапустить программу «Стимул» для софинансирования строительства социальных объектов — речь идет о компенсации застройщикам части их затрат на инфраструктуру. Поясним, социальные объекты были исключены из программы с 2021 года (остались только инженерные), а с 2025 года программа вовсе заморожена.

Проблемы рынка ИЖС, по словам Ирека Файзуллина, в основном связаны с недостаточным обеспечением участков инфраструктурой, дорогой рыночной ипотекой и высокой стоимостью материалов. Ограничивает развитие рынка и недостаточность оборотных средств у подрядчиков — в связи с этим предлагается организациям, работающим через эскроу-счета, предоставлять кредиты с зонтичным поручительством Корпорации МСП (заем без залога).

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что регионы считают проблемой и дефицит участков, пригодных для малоэтажного строительства, особенно в центральных регионах, и предложил сформировать единый банк свободных земель. Схожий замысел, отметим, есть и у Минстроя.

Евгения Крючкова