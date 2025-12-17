Главе аппарата Белого дома простили несдержанность на язык

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз — политик, известный своей сдержанностью, лояльностью и блестящими управленческими способностями,— дала интервью журналу Vanity Fair, в котором заявила о «характере алкоголика» Трампа, назвала вице-президента Джей Ди Вэнса конспирологом, а миллиардера Илона Маска — «известным кетаминщиком». Однако такие нелестные характеристики не сделали ее изгоем. Наоборот, сам президент и его сторонники встали на сторону Уайлз, заявившей, что ее слова вырвали из контекста. Причина проста: президент не намерен отказываться от человека, который крайне эффективно ведет его дела.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

С момента своего назначения главой аппарата администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлз, ставшая первой женщиной на этом посту, старалась держаться в тени. На публичных встречах с участием Трампа она сидела поодаль, лишних комментариев не давала, соцсети не вела. За это ее даже прозвали «ледяная дева» — в администрации ее знали как человека, который остается за кулисами и жесткой хваткой сдерживает хаос. При ней аппарат Белого дома работал гораздо слаженнее, чем в первый президентский срок Трампа,— ни утечек информации, ни раздробленности, ни проблем с лояльностью. Уайлз удалось выстроить максимально эффективную систему, поддерживающую инициативы президента.

Однако на этой неделе в этой выверенной линии вдруг случился сбой: 16 декабря в журнале Vanity Fair вышла большая статья, основанная на 11 интервью Уайлз с писателем Крисом Уипплом.

Откровенность этого текста потрясла многих. Подобным образом американские чиновники редко высказываются даже анонимно, но политик осмелилась сделать это под собственным именем.

Например, она рассказала о своем несогласии с административными решениями миллиардера Илона Маска и его действиями по оптимизации госаппарата в рамках управления Департаментом эффективности правительства (DOGE). Она назвала его «очень странным человеком» и «известным кетаминщиком», а также рассказала, как тот ночевал в спальном мешке в Белом доме. Прошлась она и по вице-президенту Джей Ди Вэнсу, охарактеризовав его как конспиролога с десятилетним стажем, а также раскрыла детали его публичной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Уайлз, к этому привело грубое закулисное поведение Зеленского и его окружения, и, по ее мнению, в тот вечер Вэнс вряд ли вышел из себя, так как обладает хорошим самоконтролем. «Думаю, ему просто все это надоело»,— сказала она.

Кроме того, глава аппарата Белого дома позволила себе критику затеи Дональда Трампа с введением непомерных пошлин на экспорт, отметив, что этот вопрос вызвал много разногласий в администрации президента, затем прошлась по скандалу вокруг файлов экс-финансиста, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, Джеффри Эпштейна и поделилась подробностями плана по Венесуэле. И будто этого мало, она заявила, что Трамп «обладает характером алкоголика». «У высокоэффективных алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях»,— сказала она, напомнив, что сама выросла с отцом-алкоголиком.

При этом сразу же после выхода текста Уайлз поспешила отказаться от своих слов. Сначала она обзвонила всех ключевых членов администрации Трампа, рассказав, что ее слова вырвали из контекста, а потом разместила пост в соцсети Х, в которую не заходила с 2024 года. В нем она назвала публикацию «неискренне сфабрикованной клеветнической статьей», в которой опущен важный контекст. «После прочтения я предполагаю, что это было сделано для того, чтобы создать в целом хаотичный и негативный образ президента и нашей команды»,— написала Уайлз.

На защиту своей подчиненной бросился сам Трамп. В своем комментарии для The New York Post президент напомнил, что вообще не пьет алкоголь, но если бы пил, то у него «был бы очень высокий шанс стать алкоголиком».

«Я много раз говорил это о себе. У меня очень собственнический характер»,— заявил он. Отдельно выступил и сын президента Дональд Трамп-младший, который напомнил, что Уайлз была верным соратником и «оставалась рядом, когда так называемые друзья бросили моего отца». Вслед за этим главу аппарата Белого дома поддержали еще порядка двадцати ключевых американских чиновников, включая Вэнса и главу Пентагона Пита Хегсета.

Такая акция, по данным The Atlantic, была скоординирована пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт. «У нас есть разногласия… но к согласию мы приходим чаще, чем к разногласиям, и я никогда не видел, чтобы она проявляла нелояльность к президенту Соединенных Штатов. Это делает ее лучшим главой администрации Белого дома, которого, я думаю, мог бы пожелать президент»,— заявил Вэнс в ходе своего выступления в Пенсильвании. «Если кто-то из нас и извлек урок из той статьи в Vanity Fair, то я надеюсь, он заключается в том, что нам следует давать меньше интервью основным средствам массовой информации»,— добавил вице-президент.

Такая ярая защита Сьюзи Уайлз не случайна — она показывает истинную ценность главы аппарата Белого дома как одной из ключевых фигур, на которых опирается Трамп. Во время своего первого срока он сменил четырех человек на этом посту и, видимо, не намерен возвращать эту традицию. Политик прошла с ним всю предвыборную кампанию, выстроила работу аппарата и до злополучного интервью, хоть и не боялась указывать Трампу на ошибки, в конфронтацию с ним не вступала. Эти качества оказались для президента важнее, чем ее «момент слабости» в глянцевом журнале.

Вероника Вишнякова