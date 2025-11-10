Лукашенко: «Орешник» будет перемещаться по территории Белоруссии

Российский ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре и будет перемещаться на территории республики. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Господин Лукашенко подчеркнул, что «Орешник» — это мобильный комплекс, поэтому он не будет стоять на одном месте в Белоруссии. «Детали раскрывать мы не будем... Он ("Орешник".—"Ъ") будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости.—"Ъ") нанести удар»,— пояснил глава государства на совещании о доработке Программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы (цитата по БелТА).

В конце декабря Александр Лукашенко подтвердил планы поставки «Орешника» в Белоруссию до конца этого года. Белорусский президент попросил российского коллегу разместить комплекс в республике еще в декабре 2024 года. Владимир Путин эту идею одобрил. В августе 2025-го первые позиции под «Орешник» начали обустраивать.