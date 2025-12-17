Главе стройкомпании ООО «Прогресс-Н», осужденному за двойные продажи в Самаре, отказали в освобождении

Красноярский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении от отбытия наказания руководителю строительной организации ООО «Прогресс-Н», обманувшему дольщиков на 16 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Адвокат осужденного обратился в суд с ходатайством об освобождении подзащитного от отбытия наказания из исправительной колонии ввиду наличия заболеваний. Однако суд пришел к выводу, что имеющиеся заболевания не препятствуют нахождению в исправительном учреждении.

В октябре 2023 года Ленинский районный суд Самары приговорил директора строительной компании ООО «Прогресс-Н» к четырем годам исправительной колонии общего режима по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2016 году глава компании взял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в Железнодорожном районе. Он должен был удовлетворить права 144 участников долевого строительства, которые должны были получить 136 квартир.

Для завершения строительства осужденный получил из регионального бюджета субсидию в размере 50 млн руб. Объект ввели в эксплуатацию в 2019 году, но права восьми дольщиков не были удовлетворены. Полагающиеся им квартиры стоимостью 16 млн руб. директор передал другим лицам, деньги за них были похищены.

В ноябре этого года в суд передали еще одно уголовное дело в отношении главы компании за аналогичное преступление. Прокуратура Ленинского района сообщала, что в 2016 году ООО «Прогресс-Н» получило субсидию на достройку дома в Железнодорожном районе. В 2019 году дом сдали, но квартиры не получили пять дольщиков. Недвижимость на сумму более 9 млн руб. также передали другим лицам, деньги похитили.

Руфия Кутляева