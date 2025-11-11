В Самаре осужденному застройщику вменили еще одно мошенничество

В Самаре директор строительной компании ООО «Прогресс-Н» обвиняется в мошенничестве. Расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2016 году компания получила субсидию из бюджета на завершение строительства дома в Железнодорожном районе Самары. В 2019 году дом был сдан, но пять дольщиков не получили свои квартиры. Вместо этого недвижимость на сумму более 9 млн руб. была передана другим лицам, а деньги похищены.

Директор компании уже был осужден за аналогичное преступление в октябре 2023 года, когда его приговорили к четырем годам исправительной колонии.

Георгий Портнов