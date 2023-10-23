Глава фирмы-застройщика проблемного объекта признан виновным в мошенничестве

Оглашен приговор директору строительной компании ООО «Прогресс-Н». Он осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам исправительной колонии общего режима. Решение принял Ленинский районный суд Самары. Информацию разместила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2016 году глава компании взял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в Железнодорожном районе Самары. Предполагалось, что за счет этого были бы удовлетворены права 144 участников долевого строительства, которые должны были получить 136 квартир.

Для этого подсудимый получил из регионального бюджета субсидию в общем объеме 50 млн руб. Строительство объекта было завершено, и его ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Однако права восьми дольщиков остались неудовлетворенными. Полагавшиеся им квартиры стоимостью 16 млн руб. руководитель компании передал другим лицам. При этом деньги за квартиры были похищены.

Ранее стало известно о том, что строительство проблемного объекта в Красноглинском районе Самары будет возобновлено. Работы на нем были приостановлены в 2009 году.

Георгий Портнов