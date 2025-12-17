ГУАД насчитал подрядчику ремонта Борского моста еще 14 млн рублей пеней
Главное управление автодорог Нижегородской области 16 декабря направило подрядчику ремонта Борского моста ООО «ДСК» требование об уплате почти 14 млн руб. пеней за просрочку исполнения обязательств. Информация об этом размещена в карточке госконтракта.
Фото: Правительство Нижегородской области
Заказчик указал, что по допсоглашению от января текущего года к 1 ноября сумма отработанного аванса должна была составить 1,2 млрд руб., а составила 645 тыс. руб. За просрочку погашения подрядчиком выданного аванса с 1 ноября по 15 декабря подрядчику насчитали пени в размере 13,98 млн руб.
Это уже девятая претензия ГУАД к подрядной организации. Общая их сумма составляет около 32,5 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», капитальный ремонт Борского моста через Волгу стоимостью 2,4 млрд руб. начался в марте 2024 года. В декабре того же года для движения открыли одну полосу. Срок завершения всего ремонта изначально был обозначен 28 ноября 2025 года.
В мае подрядчик приостанавливал работы, из-за чего ГУАД намеревался расторгнуть с ним контракт. Однако в начале июня работы возобновили, наняв субгенподрядчика.
Снять ограничения движения по мосту обещают в декабре 2025 года.