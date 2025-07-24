Нового субгенподрядчика привлекли для ремонта Борского моста в Нижнем Новгороде

Генподрядчик ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК, Тверская область) привлек для ремонта Борского моста в Нижнем Новгороде субгенподрядчика, который сейчас переоформляет договоры с остальными субподрядными организациями. Об этом сообщил министр транспорта региона Павел Саватеев на заседании профильного комитета заксобрания 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Название новой организации министр не привел. По информации из карточки закупки, в июне ДСК заключила договор субподряда с ООО «Трансстрой» из Твери за 1,49 млрд руб. Это более 60% стоимости всего контракта на ремонт моста (2,42 млрд руб.).

Павел Саватеев рассказал также, что новый субгенподрядчик гарантирует соблюдение основных сроков контракта, в том числе открытие движения по второй полосе моста, как и планировалось ранее, в декабре 2025 года. Часть работ перейдет на 2026 год, но она не связана с ограничением движения, уточнил министр.

Он добавил, что если и этот подрядчик не будет справляться, контракт все же расторгнут. У минтранса есть предварительная договоренность с нижегородской компанией, которая при необходимости возьмется за завершение работ.

Павел Саватеев упомянул также, что два субподрядчика находятся в стадии банкротства. В их числе нижегородский «Русснабгрупп», с которым был заключен договор на 220 млн руб.

Депутаты в свою очередь отметили, что рабочих на мосту стало меньше. Министр связал это с переоформлением договоров субподряда.

Как писал «Ъ-Приволжье», капитальный ремонт Борского моста стоимостью 2,4 млрд. руб. начался в марте 2024 года. В декабре того же года для движения открыли одну полосу. Срок завершения всего ремонта изначально был обозначен 28 ноября 2025 года.

В мае 2025 года ДСК приостанавливала работы, из-за чего ГУАД намеревался расторгнуть с ней контракт. Однако в начале июня работы возобновили.

Галина Шамберина