К миноритарию компании-владельца бренда «Кириешки» подали иск о запрете деятельности

В Тверской районный суд Москвы поступил иск о запрете деятельности Игоря Семенова. Он входит в состав объединения АО «Кондитерус Ком» (владелец брендов «Яшкино» и «Кириешки»; признана экстремистской организацией и запрещена в России), уточнили в пресс-службе столичных судов. Истец также просит обратить в доход государства акции компании, принадлежащие ответчику.

По данным СМИ, Игорь Семенов — миноритарий пищевого холдинга «КДВ». В октябре сообщалось, что он планирует продать акции холдинга и направил соответствующее уведомление «Кондитерус Ком» (признана экстремистской организацией и запрещена). О последствиях решения информации не поступало.

В октябре Тверской суд признал экстремистской и запретил деятельность «Кондитерус Ком». Такое же решение приняли в отношении ее владельцев: Николая и Дениса Штенгеловых. Инстанция арестовала акции и имущество компаний группы. Общая стоимость активов оценивалась в 497 млрд руб.

Никита Черненко