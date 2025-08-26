Попавший под иск об аресте холдинг «КВД» оценили в 500 млрд рублей

Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании экстремистским объединением и запрете деятельности гражданина Украины Николая Штенгелова и его сына Дениса, имеющего австралийское подданство. Имущественный комплекс ответчиков, включая активы группы «КДВ», оценивается почти в 500 млрд руб.

По данным ведомства, Штенгелов-старший создал батальон «Киевская Русь», оказывал помощь украинским националистическим батальонам. Его сын, бенефициар европейских компаний, после начала СВО стал снабжать ВСУ продовольствием. Ключевым источником доходов семьи названа группа «КДВ» — монополист на рынке снеков и кондитерских изделий с капитализацией в 497 млрд руб.

По версии надзора, с 2022 года ответчики вывели за рубеж более 21 млрд руб., направляя средства на поддержку экономик США и Австралии. Генпрокуратура требует наложить арест на активы, обратить акции АО «Кондитерус Ком» в госсобственность.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВСУ не получат сухарики».