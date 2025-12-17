Обвиняемого в избиении модели Тартановой отправили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на 1 месяц и 24 суток Дмитрия Кузьмина. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью за избиение краснодарской модели Анжелики Тартановой. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

По версии следствия, у обвиняемого 22 ноября произошел конфликт с моделью в квартире на Университетском проспекте. Он ударил девушку по голове, а затем скрылся. В результате потерпевшая получила тяжелую черепно-мозговую травму.

9 декабря сообщалось о пропаже Анжелики Тартановой. На следующий день выяснилось, что она две недели пробыла в реанимации после избиения. В тот же день полиция возбудила уголовное дело.

Никита Черненко