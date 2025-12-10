МВД возбудило дело после избиения модели в Москве

Полиция западного округа Москвы возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью девушки. По данным ТАСС, речь идет об Анжелике Тартановой. СМИ и Telegram-каналы называли ее инстаграм-моделью (Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Родственники девушки сообщали, что две недели не могли найти ее, в итоге выяснилось, что все это время она была в больнице.

В пресс-релизе МВД сообщается, что в лечебное учреждение попала с телесными повреждениями женщина 1992 года рождения. Ее имя не указано. По данным полиции, 22 ноября ее избил неизвестный в квартире на Университетском проспекте, после чего скрылся.

9 декабря следственный отдел МВД возбудил дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кто может быть причастен к нападению, в полиции не уточнили.

Источники «Известий» рассказывали, что до пропажи Анжелику Тартанову видели около ее дома с мужчиной старше по возрасту. Родственники девушки опасались, что ее могли похитить, и обратились в полицию. По данным MSK1.ru, пострадавшую доставили в ГКБ № 1 им. Пирогова: она две недели пробыла в реанимации, но находится в сознании.