В Москве пропала 33-летняя модель Анжелика Тартанова

В Москве пропала модель Анжелика Тартанова, сообщают «Известий» со ссылкой на источник. По его словам, девушка не выходит на связь с близкими две недели.

Сестры модели заявили, что до этого она «не выпускала телефон из рук». Ее знакомый подтвердил, что девушка уже долгое время не появлялась в собственной квартире, при этом ее личные вещи, в том числе ключи, остались дома. В последний раз Анжелику Тартанову видели около ее дома с мужчиной старше по возрасту. Родные девушки обратились в полицию.

Telegram-канал Shot пишет, что модель не выходит на связь с 21 ноября. Сестры девушки опасаются, что ее мог похитить неизвестный. По данным Mash, известно только имя предполагаемого партнера модели — Дмитрий, он якобы женат.