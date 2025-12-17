В АЛРОСА рассказали, кто станет мировым алмазным хабом вместо Бельгии

Страны, которые руководствуются экономическими законами, могут стать новым мировым центром алмазной торговли вместо Бельгии после введения санкций в отношении российских камней. Об этом заявил начальник управления корпоративных финансов горно-металлургической компании АЛРОСА (MOEX: ALRS) Сергей Тахиев.

«Там, где достаточно легко и просто вести бизнес, может сформироваться новый центр мировой торговли алмазами»,— сказал господин Тахиев в интервью «РИА Новости». Он добавил, что в алмазном бизнесе важны экономические законы, спрос и предложение, а не политическая конъюнктура.

Бельгийский Антверпен считается мировым алмазным хабом. С 1 января 2024 года Евросоюз в сотрудничестве со странами G7 ввел блокирующие санкции против России, которые запрещают прямой импорт драгоценных камней на территорию этих стран. С марта того же года западные страны начали ограничивать ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Как сообщал посол России в Брюсселе Денис Гончар, алмазная отрасль Бельгии из-за ограничений в отношении РФ «балансирует на грани выживания». По его словам, за 2024 год объемы торговли драгоценными камнями в Бельгии упали на 23,2% до €20,3 млрд.