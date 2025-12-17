Трамп подтвердил предрасположенность к алкоголизму

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз была права, заявив в интервью Vanity Fair, что у президента США Дональда Трампа «характер алкоголика». Об этом заявил сам американский лидер в интервью изданию New York Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Нет, она имела в виду, что я… видите ли, я не пью алкоголь. Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе,— сказал Дональд Трамп.— Я предрасположен к зависимостям».

Как отмечает издание, старший брат господина Трампа Фред умер возрасте 42 лет от сердечного приступа из-за употребления алкоголя. Дональд Трамп часто упоминал об этом случае как об основной причине своего воздержания от алкоголя. Что касается госпожи Уайлз, он подчеркнул, что «она великолепна».

Ранее в интервью изданию Vanity Fair Сьюзан Уайлз сделала несколько громких заявлений. В частности, она сказала, что Дональд Трамп обладает характером алкоголика, поскольку «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать».