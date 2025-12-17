Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп подтвердил предрасположенность к алкоголизму

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз была права, заявив в интервью Vanity Fair, что у президента США Дональда Трампа «характер алкоголика». Об этом заявил сам американский лидер в интервью изданию New York Post.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Нет, она имела в виду, что я… видите ли, я не пью алкоголь. Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе,— сказал Дональд Трамп.— Я предрасположен к зависимостям».

Как отмечает издание, старший брат господина Трампа Фред умер возрасте 42 лет от сердечного приступа из-за употребления алкоголя. Дональд Трамп часто упоминал об этом случае как об основной причине своего воздержания от алкоголя. Что касается госпожи Уайлз, он подчеркнул, что «она великолепна».

Ранее в интервью изданию Vanity Fair Сьюзан Уайлз сделала несколько громких заявлений. В частности, она сказала, что Дональд Трамп обладает характером алкоголика, поскольку «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать».

Фотогалерея

Трезвенники во власти и бизнесе

Предыдущая фотография
10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О&#39;Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

Богатейший человек планеты сооснователь Oracle Ларри Эллисон также избегает любых веществ, изменяющих сознание &lt;BR>«Я не против тех, кто пьет. Я не против тех, кто балуется наркотиками. Если это то, чего они хотят, то бог с ними, это не мое дело. Но лично я так не могу»

Богатейший человек планеты сооснователь Oracle Ларри Эллисон также избегает любых веществ, изменяющих сознание
«Я не против тех, кто пьет. Я не против тех, кто балуется наркотиками. Если это то, чего они хотят, то бог с ними, это не мое дело. Но лично я так не могу»

Фото: Evan Vucci / AP

Губернатор Вологодской области известен своей борьбой с алкоголем. В возглавляемом им регионе розничная продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00. Сам политик в марте 2025 года заявил: «Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы»

Губернатор Вологодской области известен своей борьбой с алкоголем. В возглавляемом им регионе розничная продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00. Сам политик в марте 2025 года заявил: «Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Следующая фотография
1 / 12

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

Богатейший человек планеты сооснователь Oracle Ларри Эллисон также избегает любых веществ, изменяющих сознание
«Я не против тех, кто пьет. Я не против тех, кто балуется наркотиками. Если это то, чего они хотят, то бог с ними, это не мое дело. Но лично я так не могу»

Фото: Evan Vucci / AP

Губернатор Вологодской области известен своей борьбой с алкоголем. В возглавляемом им регионе розничная продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00. Сам политик в марте 2025 года заявил: «Я 10 лет вообще ни в каком виде ни легкие, ни крепкие напитки себе не позволял. За это время у меня три дочери родились, потом четвертая дочка. Да и сейчас в этом смысла не вижу и не рекомендовал бы»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Смотреть

Новости компаний Все