Глава аппарата Белого дома заявила, что у Трампа характер алкоголика

Президент США Дональд Трамп обладает характером алкоголика, считает глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Она объяснила свое высказывание тем, что, по ее мнению, господин Трамп «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать»

«Какой-нибудь клинический психолог, который знает в миллион раз больше меня, оспорил бы мои слова. Но у высокофункциональных алкоголиков или у алкоголиков в целом, когда они пьют, их личность проявляется в полной мере. Поэтому я немного разбираюсь в сильных личностях»,— заявила госпожа Уайлс.

Об этом глава аппарата рассказала журналисту издания Vanity Fair Крису Уипплу, который провел несколько бесед с с госпожой Уайлс в течение 2025 года. Резким высказываниям подверглись и представители окружения господина Трампа. Например, о вице-президенте Джей Ди Вэнсе она сказала, что тот сторонник теорий заговоров. Бизнесмена Илона Маска она назвала гением, но при этом заявила, что он «явный кетаминщик» и попросту «странная личность».

После выхода двух материалов, посвященных этим беседам, Сьюзан Уайлс написала в соцсети X, что это «недобросовестная заказуха», и журналист не включил в текст большую часть того, что она говорила о президенте и его команде. Дональд Трамп вступился за госпожу Уайлс. В интервью New York Post он сказал, что не обижается на такие формулировки и подтвердил, что у него действительно «характер алкоголика», пускай он и не пьет. При этом президент заявил, что интервью не читал, а журналиста назвал лживым человеком.