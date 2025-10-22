Структура «Газпрома» в очередной раз подала в суд на «Орелгортеплоэнерго»

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск от ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к АО «Орелгортеплоэнерго». Заявление пока не принято к производству, его детали не раскрываются. Сумма исковых требований — 17,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году в Орле. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Гендиректор — Александр Грачев. Учредителями являются ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». Компания за 2024 год получила выручку 9,4 млрд руб. и чистую прибыль 206 млн руб. АО «Орелгортеплоэнерго» зарегистрировано в марте 2009 года в Орле для производства пара и горячей воды. Уставный капитал — 1,1 млрд руб. Гендиректор — Олег Гольцов. Учредителем выступает департамент госимущества и земельных отношений Орловской области. Прошлый год общество завершило с выручкой 1,2 млрд руб. и убытком 567 млн руб.

В середине августа ООО «Газпром межрегионгаз Орел» удалось взыскать с АО «Орелгортеплоэнерго» 98 млн руб. задолженности за поставленный газ, в начале июля — 138 млн руб. обязательств по договору между контрагентами. Согласно картотеке арбитражных дел, с 2010 года стороны встречались в суде не менее 11 раз. Сейчас рассматриваются четыре иска «Газпром межрегионгаз Орел» о требовании с «Орелгортеплоэнерго» 166,5 млн руб. в сумме.

