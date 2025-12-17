Сенатор Клишас призвал оценить квалификацию судей из «дела Долиной»

Необходимо обсудить компетентность тех судей, которые выносили решения по «делу Долиной» до их отмены Верховным судом. Такое мнение высказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации Андрей Клишас в разговоре с РБК.

Сенатор раскритиковал предыдущие решения судов за «столь экстравагантное» толкование законодательства, которое «привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости». Он подчеркнул, что решение Верховного суда вернуло к норме правоприменительную практику в отношении действительности сделок и добросовестности.

«Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность (судей), — сказал парламентарий.

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позднее госпожа Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Хамовнический суд Москвы 28 марта вернул певице недвижимость, не обязав возвратить уплаченные покупательнице деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции оставили это решение в силе. Судебные решения вызвали большой общественный резонанс.

16 декабря Верховный суд отменил решение Хамовнического суда и признал собственником квартиры госпожу Лурье. На новое рассмотрение в Мосгорсуд направили вопрос о выселении певицы из квартиры.

