Заместитель мэра Ульяновска перешел на регулирование тарифов

Заместитель мэра Ульяновска Александр Ермаков покинул свой пост и назначен заместителем руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Об этом стало известно в четверг.

Информацию о переходе Александра Ермакова «Ъ-Волга» подтвердили в мэрии, заметив, что для многих в руководстве администрации эта информация стала неожиданной, хотя полагают, что непосредственно с мэром Ульяновска Александром Болдакиным этот переход был предварительно согласован.

В администрации губернатора также подтвердили назначение со среды Александра Ермакова на должность заместителя руководителя агентства, заметив, что вакансия заместителя оставалась незаполненной уже давно. Александр Ермаков сказал «Ъ-Волга», что знакомится с делами в новой должности, но сообщать, кто и почему предложил ему перейти на нее, отказался.

Собеседники в мэрии в беседе с «Ъ-Волга» выразили надежду, что переход Александра Ермакова на пост заместителя руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов «позволит решить проблему УльГЭС, тем более что должности заммэра господин Ермаков вплотную занимался проблемами УльГЭС и глубоко изучил ситуацию».

Как ранее сообщал «Ъ», в начале ноября стало известно, что региональное агентство по тарифам отказало муниципальному унитарному предприятию «Ульяновская городская электросеть» (МУП «УльГЭС») в утверждении тарифов на 2026 год, сославшись на последние изменения в федеральной законодательно-нормативной базе, согласно которым территориальной сетевой организации (ТСО) может быть не утвержден тариф, если она не отвечает хотя бы одному из семи установленных критериев. Среди них обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности. Лишение статуса ТСО ведет к лишению организации возможности работы на электросетевом рынке и к обязательной передаче электросетевого хозяйства системообразующей территориальной сетевой организации (в данном случае это ПАО «Россети»). В УльГЭС утверждали, что сейчас сети находятся в их собственности, поскольку 28 октября официально завершен процесс акционирования и предприятие зарегистрировано как АО «УльГЭС». Предприятие снова подало полный пакет документов на утверждение тарифа (их положено подать до 1 ноября), но глава агентства по тарифам Галина Добровольская отказалась менять решение и 10 ноября ответила УльГЭС, что изменить его невозможно, сроки прошли, и УльГЭС теперь обязана передать сетевое хозяйство системообразующей территориальной сетевой организации.

Сергей Титов, Ульяновск