Кубань стала одним из лидеров среди регионов РФ по числу работающих пенсионеров

В Краснодарском крае насчитывается 243 тыс. работающих пенсионеров, что ставит регион на пятое место по стране по этому показателю после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наименьшая численность работающих пенсионеров зафиксирована в Ненецком автономном округе (3,4 тыс.), на Чукотке (5,1 тыс.), в Еврейской автономной области (7,3 тыс.) и Республике Алтай (8,9 тыс.). Всего по стране работает более 7,3 млн пенсионеров со средней пенсией 24 тыс. руб.

В первом полугодии 2025 года жители Кубани внесли по договорам программы долгосрочных сбережений 1,4 млрд руб. Средний размер первого взноса составил 9,1 тыс. руб., а общее количество заявлений о переводе средств накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования в ПДС превысило 9 тыс.

Вячеслав Рыжков