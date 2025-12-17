По делу о гибели футболиста «Русской общины» в розыск объявили участника драки

Фигурант уголовного дела о драке в Подмосковье, после которой умер 20-летний футболист команды «Русская община» Арсений Ерошевич, находится в розыске. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Симонов Р.Р. объявлен в межгосударственный розыск», — сказали агентству в суде.

Там уточнили, что гражданину Симонову и еще четырем фигурантам предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драка в Щелково произошла 17 августа. В течение нескольких дней были задержаны четверо подозреваемых. В СКР сообщали, что Арсения Ерошевича избила «группа приезжих». В футбольном клубе «Русская община» утверждали, что среди нападавших были игроки ФК «Дизель». Щелковский городской суд сегодня продлил до середины февраля срок ареста четырем фигурантам.