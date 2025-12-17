Депутат Луговой призвал запретить мигрантам иметь более одной карты

Банковские услуги для мигрантов нужно ограничить, чтобы они могли пользоваться только одним банковским счетом, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он также предложил открывать банковские счета для иностранцев только по загранпаспорту.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Луговой

По словам депутата, некоторые банки сейчас открывают счета по внутренним документам страны, из которой приехал иностранец, однако проверить подлинность этих документов нельзя. «Мы считаем, что мигрант должен пользоваться одним банком, одним банковским счетом. Мне кажется, этого достаточно»,— сказал он в интервью ТАСС.

Господин Луговой также предлагает обязать иностранных граждан становиться на налоговый учет, даже если они приезжают как туристы. Он утверждает, что такое правило уже действует «в ряде стран мира» и что «это не обременительно для гражданина или для туриста точно». В этом случае мигранты должны будут при открытии банковского счета указать свой ИНН.

В сентябре изменился порядок миграционного учета в Москве и Подмосковье для трудовых мигрантов из безвизовых стран. Приехавшие работать в эти регионы должны установить мобильное приложение «Амина», указать свое место пребывания и разрешить отслеживать их геолокацию. За трехдневное отсутствие сведений о геолокации их вносят в реестр контролируемых лиц, что грозит блокировкой банковских карт.

