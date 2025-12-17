Иран помиловал приговоренного к пожизненному сроку россиянина

Власти Ирана помиловали российского гражданина, арестованного в 2024 году и приговоренного к пожизненному заключению. Он получил амнистию в прошедшие выходные, сообщает Mehr.

По какому делу россиянин отбывал наказание, не уточняется. Посольство России в Иране ситуацию не комментировало.

Сообщение об освобождении россиянина появилось после визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву. 17 декабря он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об отношениях России и Ирана — в статье Аббаса Аракчи для «Ъ» «Стратегическое партнерство на пути к новому многостороннему порядку».