Глава МИД Ирана Арагчи прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву. В ходе визита он встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: пресс-служба президента РФ Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: пресс-служба президента РФ

В аэропорту иранского министра встретил посол Ирана в РФ Казем Джалали, передает ТАСС. Господин Джалали говорил, что Аббас Арагчи и Сергей Лавров обсудят вопросы региональной и международной повестки, сферу безопасности, сотрудничество по линии ООН. МИД России сообщал, что стороны также обсудят иранскую ядерную программу.

Накануне Сергей Лавров назвал развитие отношений Москвы и Тегерана одним из приоритетов российской внешней политики. По его словам, у сторон есть «серьезные двусторонние планы», включая международный транспортный коридор Север-Юг, а также перспективы сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Лусине Баласян