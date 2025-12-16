Стратегическое партнерство на пути к новому многостороннему порядку

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит 17 декабря Москву с рабочим визитом. В преддверии прибытия в российскую столицу глава иранского внешнеполитического ведомства поделился в статье для “Ъ” своим видением того, на каком уровне находится сейчас сотрудничество Исламской Республики Иран и Российской Федерации в политической, экономической и гуманитарной областях и какую роль в укреплении двусторонних связей сыграли санкции и внешнее давление на обе страны.



Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией имеют глубокие корни, многогранны и основаны на общем понимании глубоких изменений в международной системе. Эти отношения формировались не на основе узкогрупповых соображений, а на основе исторических, геополитических связей и непреходящих интересов обеих стран. С течением времени и в условиях сложных региональных и глобальных событий эти отношения достигли уровня зрелости, взаимного доверия и дальновидности, который сегодня можно считать примером ответственного и устойчивого партнерства в международной системе.

Дипломатия соседства является одним из главных столпов внешней политики Исламской Республики Иран. Этот подход всегда подчеркивал президент страны доктор Масуд Пезешкиан, и он основан на фундаментальном принципе, согласно которому безопасность, стабильность и устойчивое региональное развитие могут быть достигнуты только посредством сотрудничества между соседними странами в регионе, без вмешательства внерегиональных субъектов. В этих рамках Россия как важный сосед в Евразийском и Каспийском регионах и влиятельная сила в глобальных процессах занимает особое место во внешней политике Исламской Республики Иран.

История сотрудничества и правовые рамки между Тегераном и Москвой насчитывают десятилетия.

Эти отношения вступили в новую фазу с ратификацией в начале XXI века Договора об основах взаимоотношений и принципов сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией — договора, заложившего правовые и политические основы долгосрочного сотрудничества между двумя странами на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, добрососедства и обеспечения общих интересов. Этот документ стал важной отправной точкой для институционализации стабильных, сбалансированных и надежных отношений между двумя странами.

Однако стремительное развитие региональных и глобальных процессов, расширение роли Ирана и России в международных отношениях, а также усиление вызовов, возникающих из-за односторонних действий, политического давления и незаконных и бесчеловечных санкций, сделали необходимость укрепления этой структуры сотрудничества еще более очевидной. В этом историческом и стратегическом контексте был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Он поднял уровень отношений между двумя странами на более качественный уровень и, как всеобъемлющая, долгосрочная и перспективная «дорожная карта», намечает четкие горизонты сотрудничества в политической, экономической, сфере безопасности, обороны, энергетики, науки и техники, культуры, туризма и инвестиций.

Помимо стратегических и правовых аспектов партнерства между двумя странами, культурные и цивилизационные связи между Ираном и Россией составляют прочный и долгосрочный фундамент этого партнерства. Культура и литература всегда были общим языком народов и играли основополагающую роль в отношениях между Тегераном и Москвой.

Иранская литература с такими именами, как Фирдоуси, Саади, Хафез и Руми, и русская литература с такими фигурами, как Пушкин, Толстой, Достоевский и Чехов, создали общее культурное наследие для всего мира.

Наследие, которое, выходя за пределы границ, повествует об общем языке гуманизма, морали, смысла и достоинства и обеспечивает ценную основу для углубления культурного диалога и укрепления связей между народами. Как сказал великий Саади: «Человеческие существа — члены одного тела, которые в своем сотворении имеют единую сущность».

Этот культурный капитал является ценным инструментом для расширения культурной дипломатии, академического взаимодействия, перевода литературных произведений и укрепления связей между людьми двух стран.

В экономической сфере потенциал сотрудничества между Ираном и Россией значительно превосходит нынешний уровень. Развитие двусторонней торговли, совместных инвестиций и использование взаимодополняющих экономических преимуществ могут поднять экономические отношения двух стран до уровня подлинных политических отношений. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза позволило обеспечить устойчивую связь иранской экономики с региональными рынками, облегчив торговлю, снизив структурные барьеры и диверсифицировав торговые пути. Этот потенциал при совместной воле двух стран может привести к ощутимым и устойчивым результатам.

Каспийское море как одно из важных геополитических связей между Ираном и Россией занимает ключевое место в дипломатии добрососедских отношений между двумя странами.

Каспийское море — это не только общий водный путь, но и арена для сотрудничества в областях энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, региональной безопасности и создания транзитных коридоров. Развитие международного транспортного коридора Север—Юг и укрепление логистической инфраструктуры могут превратить Иран и Россию в две взаимодополняющие оси в евразийской коммуникационной архитектуре и соединить Восток и Запад.

На политическом уровне и в сфере безопасности сотрудничество и координация между Тегераном и Москвой занимают привилегированное положение. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия играет важную роль в противодействии односторонним действиям, инструментальному использованию международных институтов и попыткам навязать политическую волю посредством давления и санкций.

Исламская Республика Иран и Российская Федерация, подчеркивая принципы Устава ООН, уважая национальный суверенитет стран и выступая против незаконных интервенций, разделяют убеждение в том, что международная система должна вернуться к подлинному, справедливому и равноправному многостороннему сотрудничеству.

И Иран, и Россия стали объектом односторонних, внеправовых и бесчеловечных санкций, которые не только нарушают международное право, но и попирают основные права государств.

Этот общий опыт послужил важной основой для углубления сотрудничества в целях смягчения последствий санкций, развития независимых финансовых и банковских механизмов, укрепления торговли в национальных валютах и повышения экономической и технологической устойчивости обеих стран.

Активное сотрудничество Ирана и России в рамках многосторонних организаций и соглашений, особенно группы БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза, отражает общее понимание обеими странами необходимости перехода от однополярного порядка к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному порядку. Сегодня БРИКС — это не просто экономическая структура, но и символ стремления развивающихся держав к реформированию несправедливых структур глобального управления, снижению доминирования односторонних инструментов давления и укреплению роли независимых государств в принятии международных решений. Тесное сотрудничество Ирана и России в этих рамках может привести к эффективной синергии в областях финансов, энергетики, торговли, технологий и устойчивого развития.

Между тем научно-техническое сотрудничество является одним из главных столпов стратегического партнерства между Ираном и Россией. Обе страны обладают значительным потенциалом в областях наукоемких новых технологий, передовой энергетики, аэрокосмической отрасли, мирных ядерных технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и медицинских наук. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предоставил подходящую платформу для расширения сотрудничества между университетами, исследовательскими центрами, наукоемкими компаниями и технологическими институтами двух стран; сотрудничества, которое может привести к научно-технической независимости и снизить уязвимость перед внешним давлением.

Туризм и контакты между людьми, как одна из областей, указанных в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, также занимают важное место в отношениях между двумя странами.

Разнообразный климат, богатое историческое и культурное наследие, потенциал оздоровительного туризма и природные достопримечательности Ирана и России создали благоприятную основу для расширения туристического взаимодействия. Облегчение визового режима, развитие прямых рейсов, расширение сотрудничества между туристическими учреждениями и частным сектором, а также разработка совместных туристических программ могут привести к увеличению поездок между гражданами двух стран и углублению взаимопонимания между народами. Исламская Республика Иран рассматривает туризм как эффективный инструмент укрепления дипломатии между людьми и консолидации прочных человеческих связей между Тегераном и Москвой.

Сегодня Иран и Россия, опираясь на стратегическое партнерство, общий исторический опыт и понимание своей ответственности за будущее международной системы, движутся к построению порядка, в котором сотрудничество заменит гегемонию, диалог заменит давление, а уважение заменит навязывание. В этом отношении Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является не только документом, регулирующим двусторонние отношения, но и рамкой для активного участия двух стран в формировании многостороннего, справедливого и сбалансированного порядка, который принесет пользу государствам, региональной стабильности и глобальной справедливости.