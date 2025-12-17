Новороссийцу грозит до пяти лет за кражу ювелирных украшений
18-летний житель Новороссийска украл ювелирные украшения, находясь в гостях у знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.
Согласно материалам следствия, молодой человек заметил ювелирные изделия хозяйки дома, которые лежали на комоде. Горожанин выбрал момент, когда за ним никто не наблюдал, и спрятал украшения в карман. Впоследствии он продал похищенное имущество, а деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба превысила 33 тыс. руб.
В отношении жителя города возбудили уголовное дело по статье о краже. На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы.