Politico: в ЕС ожидают имиджевого ущерба при отказе от «репарационного кредита»

Если страны ЕС не смогут согласовать выделение Украине «репарационного кредита» за счет российских активов, это станет большим ударом для европейского имиджа. Об этом Politico заявили опрошенные европейские чиновники.

Один из собеседников издания рассказал, что к настоящему моменту шансы утвердить план использования замороженных активов стали меньше, чем в начале обсуждения инициативы.

«Мне хотелось плакать», — описал свои впечатления высокопоставленный чиновник после министерской встречи в Брюсселе накануне саммита.

На прошлой неделе Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. На саммите 18-19 декабря Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС согласия на их экспроприацию для выделения помощи Украине. По словам источников Politico, США пытаются надавить на некоторых членов ЕС, чтобы сорвать эти планы. В Вашингтоне такие утверждения опровергли.