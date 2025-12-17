В Сочи разъясняют новые правила складирования отходов и вывоз мусора

В Сочи продолжается информационная кампания по разъяснению правил обращения с отходами. Представители городской администрации совместно с членами территориальных общественных самоуправлений проводят подворовые обходы во всех районах курорта, призывая жителей привести систему обращения с мусором в соответствие с требованиями федерального законодательства и повысить уровень экологической безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Как сообщил заместитель главы Сочи Петр Северов, к твердым коммунальным отходам относится повседневный бытовой мусор, который подлежит размещению в стандартных контейнерах. Плата за его вывоз включена в ежемесячные жилищно-коммунальные платежи. Крупногабаритные отходы, включая вышедшую из строя мебель и бытовую технику, должны складироваться в специальных контейнерах-накопителях. Для этих целей на территории города установлено 50 контейнеров. Вывоз строительных отходов, древесной обрези и растительных остатков осуществляется на платной основе по отдельным договорам.

Отработанные автомобильные шины подлежат передаче исключительно специализированным и лицензированным организациям. Консультации по вопросам их утилизации можно получить по единому бесплатному номеру. Для вывоза строительного мусора жителям рекомендовано обращаться в лицензированные компании, работающие на территории города.

С 1 сентября 2024 года действуют федеральные нормы, запрещающие размещение в контейнерах для ТКО опасных и не относящихся к этому виду отходов. В перечень запрещенных включены, в частности, горящие и раскаленные предметы, снег и лед, ртутьсодержащие лампы, батарейки, аккумуляторы, медицинские отходы, автомобильные шины, а также отходы от строительства и ремонта. Также не допускается складирование мусора вне контейнеров либо в накопители, предназначенные для других фракций.

На контейнерных площадках города проводится установка систем видеонаблюдения. Зафиксированные нарушения правил обращения с отходами направляются в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия. По вопросам вывоза твердых коммунальных отходов жители могут обращаться в сочинский филиал регионального оператора, а при необходимости установки дополнительного контейнера — подавать коллективное письменное обращение в департамент городского хозяйства администрации Сочи.

Мария Удовик