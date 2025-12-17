Уральцы передали на СВО свыше 1,6 тыс. единиц оружия при содействии Росгвардии

Жители Свердловской области передали Росгвардии свыше 1,6 тыс. единиц гладкоствольного оружия и более 20 тыс. патронов, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального ведомства. Оружие используется государственными военизированными организациями в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Сбор оружия осуществляется двумя путями. В первом случае сотрудники лицензионно-разрешительной службы управления Росгвардии по Свердловской области анализируют оружие, подлежащее уничтожению или изъятию, и после оформления всех необходимых документов передают его в собственность государства. Таким образом, в Минобороны России и в дальнейшем — воинским частям, было направлено 873 единицы оружия, в том числе 798 единиц в 2025 году.

Во втором случае жители региона добровольно передают оружие — в центре лицензионно-разрешительной работы принимают гладкоствольные ружья 12 калибра. С начала организации передачи оружия в зону СВО свердловчане передали 771 единицу оружия и 20 727 патронов, в 2025 году — 349 единиц и 5 985 патронов.

В ведомстве отметили, что такое оружие эффективно применяется в зоне СВО для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ирина Пичурина