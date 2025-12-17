«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией восемь медучреждений в Тюменской области

«Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре восемь объектов здравоохранения в Тюменской области: фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебную амбулаторию. Плановую, неотложную и экстренную медпомощь в них смогут получать более 9,6 тысячи сельских жителей. Общая мощность технологического присоединения превысила 290 кВт.



Для технологического присоединения медицинских объектов энергетики установили четыре воздушных линии электропередачи классом напряжения 0,4-20 кВ общей протяженностью более двух тысяч метров. Качество и количество передаваемой ФАПам электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета.

Медучреждения построены в Тюменском, Исетском, Упоровском, Вагайском и Заводоуковском муниципальных округах по программе модернизации первичного звена здравоохранения. «Россети Тюмень» регулярно обеспечивают электроэнергией новые социально значимые объекты в рамках национальных проектов, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»