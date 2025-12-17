США не внесли власти Венесуэлы в список террористов вопреки заявлению Трампа

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о признании венесуэльских властей иностранной террористической организацией, они не включены в соответствующий список Госдепартамента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

Как пишет ТАСС, в опубликованном списке указан наркокартель Cartel de los Soles («Картель солнц»), который, по версии Вашингтона, связан с правительством Венесуэлы. Каракас отрицает существование данной организации. Cartel de los Soles был официально признан администрацией США иностранной террористической организацией в конце ноября.

В перечень стран, спонсирующих терроризм, Венесуэла также не входит. В этот список включены Иран, КНДР, Куба и Сирия. При этом американские власти рассматривают возможность исключения Сирии из этого списка.

Накануне Дональд Трамп сообщил о приказе заблокировать все суда, находящиеся под санкциями и направляющиеся в Венесуэлу или из нее. В посте в Truth Social он заявил, что признает венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». В Венесуэле американскую блокаду назвали нарушением международного права.