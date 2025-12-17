В Венесуэле назвали нефтяную блокаду Трампа нарушением международного права

Власти Венесуэлы раскритиковали блокаду нефтяных танкеров, объявленную президентом США Дональдом Трампом. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала решение господина Трампа нарушением международного права, а также свободы торговли и судоходства.

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес

«В полном соответствии с международным правом, которое защищает нас, нашей конституцией и законами республики, Венесуэла подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными ресурсами, а также свое право на свободу судоходства и торговли в Карибском море и мировом океане»,— указано в заявлении правительства Венесуэлы, опубликованном в Telegram-канале госпожи Родригес.

Сегодня президент США Дональд Трамп распорядился ввести «полную и тотальную блокаду» всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее. Кроме того, он объявил действующие власти страны иностранной террористической организацией.

