Отца и дочь задержали в Сочи по обвинению в попытке уехать воевать за ВСУ

В Сочи сотрудники ФСБ России совместно с Службой государственной безопасности Абхазии задержали граждан России — отца и дочь, подозреваемых в подготовке к участию в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные намеревались выехать на Украину для вступления в военизированное формирование, курируемое Главным управлением разведки Минобороны Украины и признанное в России террористической организацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигуранты сами установили контакт с представителями запрещенной структуры через мессенджер Telegram. Получив инструкции, они, как утверждает ФСБ, занимались сбором информации о действующих российских военнослужащих и оказывали пособническую помощь, одновременно готовясь к выезду за пределы страны для участия в боевых действиях против России.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам покушения и участия в деятельности террористической организации. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков