В Екатеринбурге ликвидировали аварию, оставившую без тепла почти 9 тыс. горожан

Во вторник, 16 декабря, в Екатеринбурге в результате аварии на теплотрассе по улице Академика Вонсовского, 19, было прервано теплоснабжение 22 многоквартирных домов, сообщили в МЧС Свердловской области. Ночью аварию устранили.

В домах проживают 8918 человек, включая 2836 детей. Также без отопления остались два детских сада. Аварийно-восстановительные работы по восстановлению основного трубопровода диаметром 800 мм проводились бригадой АО «ЕТК» численностью 20 человек с использованием 10 единиц техники, также были привлечены три человека и одна единица техники от МЧС.

К 20:30 были выполнены работы по переключению на резервную схему, что позволило возобновить подачу тепла потребителям. Полностью теплоснабжение было восстановлено в 2:20 17 декабря.

