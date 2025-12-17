На уборку снега с дорог Среднего Урала отправили более 300 единиц техники

В Свердловской области на дороги для уборки снега и наледи после снегопада вывели 303 единицы техники, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В уборке задействованы 165 комбинированных дорожных машин, 26 автомобилей с отвалом, 60 автогрейдеров и 52 единицы дополнительной техники.

Для борьбы с гололедицей дорожные службы за последние сутки использовали 795,7 куб. м пескосоляной смеси и 220,5 куб. м песка. Обработка трасс проводилась в течение последних суток.

Ирина Пичурина