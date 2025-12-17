Бастрыкину доложат о проверке затапливаемого дома в Ревде

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал распоряжение проверить ситуацию с нарушением прав жильцов многоквартирного дома на улице Максима Горького в Ревде Свердловской области, передает информационный центр ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Обращение от жительницы региона поступило в ведомство через социальные сети. По информации заявительницы, в ходе капитального ремонта здания 1958 года постройки в 2023 году была повреждена кровля. С тех пор чердак регулярно затапливает во время осадков и таяния снега, что привело к разрушению деревянных перекрытий и появлению трещин в стенах. Несмотря на обращения в управляющую компанию, проблема не решается.

Руководителю управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко поручено предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ирина Пичурина