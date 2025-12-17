Жителей и гостей Сочи предупредили о стрельбах в районе морпорта

В акватории Сочинского морского порта 17 декабря запланировано проведение учебных стрельб. Как сообщила пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, мероприятия состоятся в два временных интервала — с 09:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что тренировки носят плановый характер и направлены на отработку действий военных подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ранее также сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 31 аппарат был сбит над территорией Краснодарского края, 22 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, восемь — над Саратовской областью, по восемь — над акваториями Азовского и Черного морей, четыре — над Волгоградской областью и три — над Брянской областью.

Мария Удовик