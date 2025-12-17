Останина предложила списывать долг по ипотеке при рождении четвертого ребенка

Депутат Госдумы Нина Останина направила в правительство предложения по расширению программы льготной ипотеки, а также призвала рассмотреть возможности создания нулевых процентных ставок в отдельных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас семейная ипотека под 2% есть только в селе и на Дальнем Востоке. И естественно, люди не очень активно берут жилплощадь в регионах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Поэтому звучат предложения об улучшении семейной ипотеки, которые я направила в правительство»,— сказала депутат в интервью «Ленте.ру».

Госпожа Останина также предложила ввести механизм частичного списания ипотечной задолженности с рождением каждого следующего ребенка. Рождение четвертого ребенка, по ее мнению, должно вести к полному списанию оставшегося долга.

В этом году объемы выдачи ипотеки снизились на 21%, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. По его словам, ипотечное кредитование удалось сохранить только благодаря льготным программам. По итогам августа объем выдачи ипотеки в России достиг годового максимума — 392,5 млрд руб. Около 80% от общего объема пришлось на льготные программы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рыночная ипотека наращивает долю».