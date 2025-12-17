АвтоВАЗ отозвал 33 тыс. Lada Granta из-за возможных проблем с рулем

Отзыв более 33 тыс. автомобилей Lada Granta, который 12 декабря анонсировал Росстандарт, связан с потенциальными проблемами с рулем, сообщили три источника «Ъ». По словам одного из собеседников, идет о возможных неисправностях карданного шарнира рулевого вала.

Дефект может проявляться в люфтах и тугом управлении, а в худшем случае — заклинивании и потере контроля над автомобилем, указал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Впрочем, по словам одного из собеседника «Ъ», отзывная кампания не означает, что в каждом из этих автомобилей есть неисправность — речь о потенциальном риске.

Как сообщала пресс-служба Росстандарта, под добровольный отзыв попадают модели Granta, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Там объясняли необходимость этого «непрерывной работой компании над улучшением потребительских характеристик автомобилей». Отмечалось, что в сервисных центрах проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля, и в случае необходимости механизм будет заменен. При этом о каком именно «узле» шла речь, не уточнялось.

Подробнее о проблемах с рулем — в материале «Ъ» «Нестабильный курс руля».