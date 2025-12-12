АвтоВАЗ отозвал 33,5 тыс. новых Lada Granta для проверки

АвтоВАЗ отозвал 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta, проданных с 6 июня по 12 декабря. Специалисты проверят один из функциональных узлов автомобиля, чтобы исключить риск ослабления крепежного элемента. При необходимости будет проведена замена узла, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение АвтоВАЗ об отзыве связано «с непрерывной работой компании над улучшением потребительских характеристик автомобилей», отмечается в пресс-релизе. Владельцы автомобилей должны связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Проверки будут бесплатными.

В сентябре АвтоВАЗ отзывал 14 тыс. автомобилей Lada Travel и 9 тыс. Lada Legend для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.