Нестабильный курс руля

Как выяснил “Ъ”, одна из крупнейших последних кампаний АвтоВАЗа по отзыву более чем 33 тыс. Lada Granta связана с потенциальными неполадками с рулем. Замена может требоваться карданному шарниру рулевого вала. Дефект может проявляться в люфтах и тугом управлении, а в худшем случае — заклинивании и потере контроля над автомобилем. Но, учитывая отсутствие конкуренции в сегменте, на спросе на Lada Granta кампания вряд ли скажется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отзыв 33,45 тыс. автомобилей Lada Granta, анонсированного Росстандартом 12 декабря, связан с вероятными проблемами с рулем, рассказали три источника “Ъ”. Один из собеседников, знакомый с подробностями отзывной кампании, уточняет, что речь идет о возможных неисправностях карданного шарнира рулевого вала. В АвтоВАЗе воздержались от комментариев “Ъ”.

Согласно сообщению Росстандарта, под добровольный отзыв попадают модели Granta, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 года.

Решение о проведении дополнительной проверки АвтоВАЗ объяснял «непрерывной работой компании над улучшением потребительских характеристик автомобилей». Отмечалось, что в рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента и в случае необходимости — замена. Какой именно «узел» имеется в виду, в Росстандарте и АвтоВАЗе не уточняли.

Карданный шарнир рулевого управления служит для передачи момента от рулевого колеса к рулевой рейке или редуктору рулевого механизма под углом, рассказывает директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом» Роман Тимашов. Износ любого элемента рулевого управления, напоминает топ-менеджер, влияет на безопасность движения, а эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением запрещена.

По оценке технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, на Lada Granta проблемы с карданным шарниром рулевого вала чаще всего проявляются стуками и щелчками, люфтом и нечеткостью рулевого управления, а при сильном износе — заклиниванием или тугим ходом. «Самый плохой сценарий — потеря контроля над автомобилем из-за возможного заклинивания руля»,— говорит он. По словам господина Родионова, неисправность также приводит к вибрациям, отсутствию самовозврата руля и в редких крайних случаях — полному отказу рулевого механизма, что грозит аварией.

Один из собеседников “Ъ” напоминает, что отзывная кампания на 33,45 тыс. Lada Granta не означает, что в каждом из этих автомобилей неисправность: речь о потенциальном риске. В случае обнаружения дефекта степень проблемы также может варьироваться, добавляет источник “Ъ”.

Проблемы с карданным шарниром рулевого управления в автомобилях происходят не часто, рассказывает директор департамента механического ремонта «Авилон KIA» Вадим Стрельбицкий. Ему вторит директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова, уточняя, что, как правило, советующие неисправности характерны для машин с пробегом более 100 тыс. км. В случае отзыва Lada Granta, рассказывает источник “Ъ”, дефект довольно легко устраним в рамках дилерской станции. «Ремонт в целом несложный, доступ легкий: снимается рулевая колонка, заменяются крестовины или весь кардан в сборе»,— соглашается господин Родионов.

Вероятные неполадки у Lada Granta не первый прецедент с рулем у моделей АвтоВАЗа. Весной в социальных сетях стала появляться информация о заклинивании и блокировке руля на Lada Vesta NG. Собеседник “Ъ”, близкий к компании, отмечал, что самопроизвольных блокировок руля «не было и нет». В августе АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию по Lada Vesta NG, в рамках которой дилерам было предписано при необходимости обновлять прошивку одного из электронных блоков автомобиля. А в сентябре с этой моделью произошла резонансная авария во Владимирской области: у водителя, с его слов, заклинило руль на полном ходу.

Для АвтоВАЗа эта отзывная кампания по Lada Granta — шестая по счету в этом году и одна из крупнейших за последнее время.

Пять предыдущих были связаны с плановой доустановкой блока управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. В целом, отмечает собеседник “Ъ”, отзывные кампании на авторынке не редкость: они часто происходят у любых автопроизводителей.

По данным «Автостата», Lada Granta — самый продаваемый автомобиль в стране на первичном рынке: за январь—ноябрь 2025 года реализовано 134,2 тыс. штук. Отзывная кампания, связанная с потенциальными проблемами с рулем у модели, не повлияет на спрос, считают опрошенные “Ъ” эксперты. «Конечно, это негативная история для имиджа, но не думаю, что она сильно повлияет на продажи Lada Granta. В этом сегменте у "АвтоВАЗа" нет конкурентов»,— полагает собеседник “Ъ”. Другой эксперт напоминает, что цена — один из самых важных факторов спроса, а Lada Granta — самый доступный по цене новый автомобиль на рынке.

Наталия Мирошниченко