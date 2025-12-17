«Не надо пытаться рушить имеющуюся правовую систему»

Уходящий год ознаменован серией антикоррупционных исков к представителям судейского корпуса и других скандалов, связанных с ними. В этой связи в соцсетях в который раз появились высказывания о целесообразности пересмотра судебных решений, вынесенных пойманными впоследствии на нарушениях судьями. Эту идею «Ъ-Кубань» прокомментировал краснодарский адвокат Александр Якимович.

«Отменить решение по делу по основанию, которое связано именно с действиями судьи, можно только в трех случаях. Первое — отвод, если судья не имел права рассматривать это дело. Второе — судья совершил преступление при рассмотрении этого дела, в том числе, которое вызвало его неправильное рассмотрение. Третье — судья привлечен к уголовной ответственности за заведомо неправосудное решение.

Вопрос о “сплошной” отмене судебных актов в случаях, когда судьи системно допускали нарушения, обсуждался в профессиональном юридическом сообществе много раз. И на сегодня есть взвешенная позиция — нельзя ставить под сомнение всю деятельность судьи “вообще”. И основана она на следующих идеях.

Во-первых, практически все судебные акты прошли две или больше инстанций — то есть, их законность и обоснованность была проверена. Далее, судебные решения, даже вынесенные с участием “коррумпированных” судей, особенно высоких судов, часто выносились ими не “единолично”, а в составе коллегий, президиумов, к другим членам которых претензий нет. Третье — все судебные акты являются (теоретически) объектом надзора прокуратуры и высшего судебного органа, независимо от того, обжаловались они или нет. Коль скоро они не отменены по представлению прокурора или по решению руководства Верховного суда — значит, нет оснований в них сомневаться.

Я считаю эту концепцию правильной, поскольку ей нет альтернативы. Убежден, что дезавуировать все решения судьи, который был “пойман за руку” или к нему были применены инструменты так называемого “антикоррупционного законодательства” — это идея примитивная, и потому она является большой ошибкой.

Если есть вопросы к судебному решению, то его нужно обжаловать. Но не надо пытаться рушить имеющуюся правовую систему. Давайте просто представим последствия, если мы пойдем этим путем. За свою карьеру судья, пойманный впоследствии на нарушениях, принял тысячи решений. Кроме того, что далеко не все они были приняты с нарушениями, так еще большинство из них уже исполнены.

А вот пересматривать решения точечно, в том числе и по инициативе Генеральной прокуратуры — это правильно. Прокуратура часто пользуется этим правом, когда речь идет об интересах несовершеннолетних детей, инвалидов, слабозащищенных групп населения. И это является действенным инструментом,

Проблема, на мой взгляд, состоит в том, что люди крайне мало обращаются в суды, недостаточно часто обжалуют их решения. А ведь это двусторонний процесс».