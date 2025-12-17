Исполнителю теракта в Сиднее предъявят обвинения в течение нескольких часов

Одному из исполнителей теракта на пляже Бондай в Сиднее — 24-летнему Навиду Акраму — предъявят обвинения уже сегодня, это произойдет в течение нескольких часов, сообщил комиссар полиции штата Нового Южного Уэльса Мал Лэньон.

Накануне Акрам вышел из комы, в которую он впал после ранения. Сейчас полицейские ждут, пока действие лекарств закончится, и после этого его начнут допрашивать, передает SBS News. Сейчас он находится в больнице Сиднея под усиленной охраной полиции.

Теракт произошел в воскресенье. Навид Акрам действовал со своим 50-летним отцом Саджидом. Они открыли огонь по толпе евреев во время празднования Хануки — в результате погибли 16 человек, больше 40 людей пострадали. Саджид был застрелен на месте нападения, сын был ранен и несколько дней лежал без сознания. Reuters сообщает, что сегодня начались похороны жертв нападения. Среди жертв теракта, который произошел на пляже в Австралии, есть граждане России, сообщали в МИД РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Австралия не слышала "Моссада"».