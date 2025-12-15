Австралия не слышала «Моссада»

Совет национальной безопасности Израиля выпустил предупреждение для своих граждан, проживающих за рубежом. Он призвал их избегать небезопасных публичных мероприятий, после того как двое террористов устроили массовую стрельбу на пляже Бонди в Сиднее, где проходил фестиваль «Ханука у моря», организованный в честь восьмидневного еврейского праздника. Израильская сторона утверждает, что предупреждала власти Австралии о рисках такого нападения, однако сигналы были проигнорированы. Есть опасения, что теракт может повториться, но уже в других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина возлагает цветы к зданию австралийской дипломатической миссии в Лондоне (15 декабря 2025 года)

Фото: Corey Rudy / Reuters Мужчина возлагает цветы к зданию австралийской дипломатической миссии в Лондоне (15 декабря 2025 года)

Фото: Corey Rudy / Reuters

С предупреждением ко всем израильтянам Совет национальной безопасности выступил вечером 14 декабря, в день теракта в Сиднее. «История учит нас, что сторонники терроризма могут попытаться совершить аналогичные атаки, вдохновленные этим событием,— говорится в заявлении.— Поэтому крайне важно, чтобы израильтяне, находящиеся за границей, соблюдали меры предосторожности». Власти еврейского государства порекомендовали «избегать небезопасных публичных мероприятий», в том числе в синагогах, в центрах сбора общины и на неформальных вечеринках по случаю Хануки.

«Будьте бдительны, находясь вблизи еврейских, израильских объектов, и сообщайте силам безопасности о любых подозрительных действиях»,— добавили в Совете нацбезопасности Израиля.

Бойня в Австралии произошла в первый день Хануки — еврейского праздника света. Двое террористов, вооруженных стрелковым оружием, открыли огонь по посетителям тематического фестиваля «Ханука у моря», который проходил в районе пляжа Бонди в Сиднее.

В момент атаки на месте находились более тысячи человек, большинство из которых — родители с детьми. Нападавшие произвели около 50 выстрелов из автоматического оружия, в результате чего были убиты по меньшей мере 15 человек, а госпитализированы с ранениями различной степени тяжести — 42. Произошедшее было официально квалифицировано как теракт.

Организаторами атаки стали 24-летний Навид Акрам и его 50-летний отец Саджид. Последний был убит правоохранителями, а Навид Акрам после перестрелки госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из местных больниц. Согласно предварительным данным австралийских спецслужб, на которые ссылается канал ABC News, оба террориста перед атакой присягнули на верность «Исламскому государству» (группировка признана в России террористической и запрещена), флаги которого были обнаружены в их автомобиле недалеко от места трагедии. Причем Навид Акрам уже попадал в поле зрения Австралийской службы разведки по подозрению в причастности к этому радикальному подполью.

Огнестрельное оружие, судя по всему, было приобретено легально: Саджид Акрам был посетителем стрелкового клуба и имел разрешение на владение длинноствольным оружием.

Бойня в Сиднее стала самым кровопролитным нападением на еврейскую общину с начала войны в секторе Газа, спровоцированной резней 7 октября 2023 года.

Комментируя произошедшее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил, что еще в августе направил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе послание с предупреждением о последствиях нынешней ближневосточной политики страны.

«Я написал: "Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в антисемитский огонь. Он поощряет террористов «Хамаса». Он подстрекает тех, кто угрожает австралийским евреям"»,— указал глава израильского правительства.

Отдельно господин Нетаньяху похвалил сиднейского продавца фруктов, мусульманина Ахмеда аль-Ахмеда, который обезвредил одного из террористов голыми руками, но был ранен вторым стрелком.

В ответном заявлении господин Альбанезе отмел обвинения израильского премьера, подтвердив свою приверженность созданию палестинского государства. «Нам нужно поддержать членов еврейской общины, переживающих чрезвычайно трудный период, не только тех, кто скорбит по близким и друзьям, но и каждого члена еврейской общины в Австралии»,— в то же время заметил австралийский премьер. В числе мер, которые готово принять правительство в ответ на трагедию, он назвал «необходимость ужесточения законов об оружии». «Обстоятельства жизни людей могут измениться. Со временем люди могут радикализироваться. Лицензии не должны быть бессрочными»,— подчеркнул господин Альбанезе.

Произошедшее в Сиднее не стало неожиданностью для израильского разведывательного агентства «Моссад», отмечает издание Maariv. Согласно его данным, спецслужба ранее направила своим коллегам в Австралии несколько предупреждений о риске масштабных нападений на местное еврейское комьюнити со стороны религиозных фундаменталистов, хотя сами власти Австралии не подтверждают этого факта.

Как заявил глава полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон, его ведомство не получало никакой информации от израильских профильных ведомств.

По данным израильских изданий, аналогичные предупреждения «Моссад» рассылал официальным лицам, принимающим решения в Европе. Вопрос заключается лишь в том, отреагируют ли адресаты на полученные разведданные после бойни в Сиднее или предпочтут работать в прежнем режиме.

Нил Кербелов